Carregador rápido. Efacec aponta baterias a França

A Efacec está a apresentar em Lyon, no âmbito do Electric Vehicle Symposium (EVS), a segunda geração do seu QC45, o best-seller da companhia no que diz respeito à carga rápida de veículos eléctricos. Segundo a nota enviada à imprensa, o novo equipamento incorpora “melhorias significativas ao nível de software e hardware”.

QC45 2.ª Geração Compatível com todas as marcas de veículos eléctricos

Carrega um veículo eléctrico (80%) em menos de 30 minutos

Instalação plug & play simples

Potência de saída DC: superior a 50 kW | AC: 22 kVA

Múltiplos standards: CHAdeMO, CCS e AC

Carga DC e AC em simultâneo

TFT color display (ecrã táctil opcional)

Integração em rede (OCPP ou protocolo do proprietário)

Comunicações integradas (4G, LAN, Wi-Fi)

Configuração opcional em dois equipamentos (interface com utilizador/terminal)

Sob os holofotes da projecção que só esta feira proporciona, pois é considerada o principal evento internacional dedicado a abordar todas as questões relacionadas com a mobilidade eléctrica, o denominado QC45 2.ª Geração procura impor-se esgrimindo argumentos que assentam, sobretudo, no conceito de facilidade: fácil manutenção; fácil identificação dos conectores; fácil acesso frontal e aos componentes, e fácil aproveitamento do espaço, pois esta nova geração permite colocar os carregadores lado a lado, uma vez que a ventilação deixa de ser na lateral.

A estas melhorias, o QC45 2.ª Geração soma ainda um design menos “caixote” e mais apelativo, sendo que a Efacec antecipa que esta nova abordagem vai estender-se aos restantes produtos da sua gama de carregamento rápido.

Actualmente com cerca de 4.000 carregadores desse tipo espalhados pelos cinco continentes, a empresa portuguesa é líder mundial no carregamento ultra-rápido, estando assumidamente a apostar crescer na área da mobilidade eléctrica. Tanto mais que esta área de negócio, num ano, lhe permitiu crescer 100% em volume, atingindo os 36 milhões de euros em 2018. O recrutamento de mais de uma centena e pessoas e a inauguração de uma unidade industrial exclusivamente dedicada à mobilidade eléctrica abriram caminho para que, neste momento, a Efacec esteja envolvida em sete dos maiores projectos desta área, a nível mundial.

“A tecnologia concebida em Portugal está a equipar centros de excelência e desenvolvimento de grandes fabricantes automóveis, e a dar suporte à infra-estrutura de carregamento de grande dimensão localizada, predominantemente, na Europa e Estados Unidos da América”, destaca a empresa.

