Divulgado trailer oficial do novo filme de Quentin Tarantino

Foi disponibilizado esta terça-feira o trailer oficial do novo filme do realizador Quentin Tarantino, dois meses depois de a Sony Pictures Entertainment ter revelado as primeiras imagens num pequeno teaser. “Once Upon A Time in Hollywood”, que em Portugal terá o título “Era Uma Vez em… Hollywood”, conta com Brad Pitt e Leonardo Di Caprio nos papéis principais.

Além de Pitt e Di Caprio, o elenco de “Once Upon A Time in Hollywood”, filme que sucede a “Os Oito Odiados” (2015) na filmografia do realizador, inclui Margot Robbie, Emile Hirsch, Al Pacino, Lena Dunham e o recém-falecido Luke Perry. A história passa-se em Hollywood, no ano de 1969, quando o culto liderado por Charles Manson veio a público depois de terem sido assassinadas cinco pessoas em apenas dois dias.

“Once Upon a Time In Hollywood” tem estreia marcada a 26 de julho. Em Portugal, o site IMDB prevê que o filme estreie a 8 de agosto.

