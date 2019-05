Mentira no Parlamento? PSD não exclui chamar Diogo Gaspar Ferreira de novo à comissão de inquérito

O ex-diretor executivo do empreendimento de luxo Vale de Lobo, Diogo Gaspar Ferreira, poderá ser chamado novamente à comissão de inquérito da Caixa, depois de ter chegado aos deputados documentação que indica que Gaspar Ferreira terá prestado informações falsas sobre quem é que fez chegar à Caixa Geral de Depósitos — e, exatamente, a quem, na estrutura do banco — a proposta para o financiamento que se revelaria ruinoso para o banco público. Afinal, terá sido Gaspar Ferreira a enviar a proposta a Armando Vara, a quem se dirige como “amigo”.

O Observador teve acesso a documentação enviada por Rui Gomes, antigo diretor do departamento de risco da Caixa, que depois de ter, também, participado nos trabalhos desta comissão, encaminhou para a comissão de inquérito um e-mail onde se mostra que é o próprio Diogo Gaspar Ferreira quem se dirige a Armando Vara dizendo:

“Caro Dr. Armando Vara,

Tal como combinado com o Rui Horta e Costa, junto enviamos relatório sobre o resort Vale do Lobo.

Estarei ao seu dispor para qualquer esclarecimento.

Um abraço amigo”

Em anexo estavam vários documentos, desde a apresentação Powerpoint que foi feita aos bancos até aos ficheiros excel onde aparecem as projeções financeiras e as estimativas de receitas do golfe. Ou seja, trata-se da proposta que, depois, terá sido encaminhada por Armando Vara para outros responsáveis da estrutura. Alexandre Santos, por exemplo, disse nesta comissão de inquérito que tinha recebido um e-mail, em julho, do administrador Armando Vara que tinha à data o pelouro do crédito às empresas com a proposta do negócio. Um administrador a enviar uma proposta de crédito “não era habitual”, disse o antigo diretor comercial da área Sul do banco público.

Na audição a Diogo Gaspar Ferreira, os deputados do PSD e PCP, Duarte Marques e Paulo Sá, respetivamente, estiveram especialmente interessados em conhecer exatamente como é que o projeto de financiamento chegou à Caixa Geral de Depósitos. A deputada Cecília Meireles, do CDS-PP, também insistiu no mesmo tema.

Em resposta a Duarte Marques, do PSD, Gaspar Ferreira indicou que a proposta “terá chegado, imagino eu — à Caixa, não sei se ao dr. Armando Vara — através do dr. Rui Horta e Costa, que era quem fazia os contactos com os bancos”.

Mas, “como disse ao sr. deputado do PCP [Paulo Sá], não sei se o dr. Rui Horta e Costa contactou diretamente o dr. Armando Vara”. Diogo Gaspar Ferreira diz que não tinha de saber “necessariamente” tudo o que o que o outro executivo, o único além do próprio, fazia ou não fazia em termos de contactos. “O que eu sabia é que se houvesse interesse de qualquer um dos bancos, nós, depois, os dois, iríamos à reunião com quem os bancos nos indicassem para falar”.

Agora, se ele enviou para a telefonista da CGD, para o administrador Armando Vara, para o presidente da Caixa Geral de Depósitos, ou para o diretor, eu não lhe sei dizer”, rematou Gaspar Ferreira.

Estas são declarações que contrastam com aquilo que consta no e-mail que foi partilhado com a comissão de inquérito por Rui Gomes, a pedido do mesmo deputado do PSD, Duarte Marques. Chamar novamente o ex-diretor executivo do empreendimento Vale do Lobo é uma das hipóteses em cima da mesa.

“Vamos ponderar o que fazer em relação a Diogo Gaspar Ferreira. A sua mentira na Comissão compromete-o a ele e a Armando Vara”, afirma o deputado Duarte Marques, questionado pelo Observador.

Continuar a ler