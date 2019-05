“Panda bonds”. Portugal vai finalmente pedir emprestado em moeda chinesa

A possibilidade de emitir dívida em moeda chinesa, que já tinha sido avançada em setembro de 2017, vai finalmente concretizar-se, de acordo com o secretário de Estado das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, em declarações ao jornal Eco.

“É uma excelente notícia. Portugal será o primeiro país da zona euro a emitir dívida em renminbi”, afirmou Ricardo Mourinho Félix, em declarações ao Eco. “O objetivo da emissão é estar num mercados de grande dimensão, com muita liquidez, com poupanças elevadas”, explicou ainda.

Em causa está um empréstimo de 2 mil milhões de renminbi, o equivalente a 260 milhões de euros, que será pago pelo Estado em 3 anos. A emissão será feita a 29 e 30 de maio.

O jornal refere que a autorização que Portugal tem de Pequim permite fazer novas emissões no futuro. Para já, no entanto, o montante é limitado por ser a primeira vez que o país arrisca uma operação do género na Ásia.

Continuar a ler