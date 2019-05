Sherpa nepalês quebra o record do Guiness de com a 24ª subida ao Everest — e ainda quer fazer mais uma

Kami Rita Sherpa, um nepalês de 49 anos, alcançou o pico do Monte Everest pela 24ª vez, ao concluir a segunda escalada numa semana. De acordo com o The Guardian, o seu objetivo é fazer o percurso mais uma vez, antes de se reformar.

O sherpa alcançou os 8,850 metros de altitude através do percurso mais convencional, a encosta sudoeste conhecida como Mira Acharya, explicou o departamento de turismo do Nepal. Este percurso foi estreado pelo neo-zelandês Sir Edmund Hillary e o sherpa Tenzing Norgay em 1953 e continua a ser o trajeto mais popular no caminho rumo ao pico mais alto do mundo.

Dois outros sherpas escalaram a mesma formação rochosa 21 vezes cada um. Ambos já se reformaram. Kami afirmou que “ainda está forte” e quer “subir o Sagarmatha [nome nepalês do Everest] mais uma vez.”

