Wind acaba com preço de desbloqueio das trotinetes em algumas horas do dia

Depois de a Flash aplicar descontos no desbloqueio das trotinetes aos utilizadores que as estacionam corretamente nos hotspots e depois de a Lime anunciar a redução de 50% do preço de desbloqueio em Lisboa, há outra empresa que viu no mercado português uma oportunidade. A Wind escolheu Lisboa para ser a primeira cidade onde vai testar uma nova estratégia de preço de aluguer das suas trotinetes. Todos os clientes que utilizarem uma trotinete nas horas de ponta vão ter o desbloqueio grátis, ou seja, pagam apenas os minutos de utilização (15 cêntimos por minuto).

Segundo um comunicado enviado pela empresa, o novo preço pretende “resolver a congestão da cidade e a sua qualidade do ar” ao encorajar “aqueles que atualmente conduzem para o trabalho a utilizarem um meio de transporte diferente”. De segunda a sexta-feira, entre as 8h e as 10h da manhã e as 18h e as 20h o desbloqueio das trotinetes da Wind será grátis.

Este é um passo importante para nos tornarmos numa solução de mobilidade para os habitantes de Lisboa. Estamos a trabalhar constantemente para encontrar soluções de mobilidade para Lisboa e esperamos que este novo desconto de aluguer vá melhorar a jornada para muitos utilizadores locais”, referiu José Bonito, responsável da Wind para a cidade de Lisboa, citado em comunicado.

A empresa acrescenta ainda na nota enviada que, com base no feedback dos utilizadores, vai perceber se será possível introduzir este desconto noutras cidades europeias onde marca presença. “É um passo fantástico dado pela Wind Mobility e demonstra o nosso empenho em melhorar os transportes da cidade e a qualidade do ar”, sublinhou Matt Turzo, chefe de operações da empresa.

O anúncio surge depois de a Lime anunciar o início da sua campanha “Unlock Portugal” (em português “Desbloquear Portugal”) com a sua primeira medida a ser a redução do preço de desbloqueio das suas trotinetes elétricas que circulam por Lisboa para 50 cêntimos, em vez do valor de 1 euro que era cobrado até agora.

Em Lisboa, a Wind concorre diretamente com a Lime, Flash, a Bird, a Tier, a Voi, a Hive, a Bungo e a Frog.

