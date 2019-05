Andebol. Sérvio Petar Djordjic reforça o Benfica

O andebolista internacional sérvio Petar Djordjic é o mais recente reforço do Benfica, que justificou esta quarta-feira a contratação do lateral esquerdo com a necessidade de substituir Alexandre Cavalcanti.

“Petar Djordjic é o mais recente reforço da equipa de andebol do Benfica. O lateral-esquerdo sérvio tem como principal característica o forte remate e chega para colmatar a vaga deixada por Alexandre Cavalcanti”, refere o clube lisboeta.

O jogador sérvio, de 28 anos, chega à Luz proveniente dos bielorrussos do Meshkov Brest, depois de ter feito grande parte da carreira na Alemanha, desde 2008. No SG Flensburg-Handewitt, Djordjic chegou mesmo a conquistar a Taça EHF, na época de 2011/12.

“Qualquer pessoa ligada ao desporto conhece a grandeza do clube. Tive a oportunidade de ver as celebrações do nosso Benfica campeão no futebol. Fiquei maravilhado com o que vi, a atmosfera em torno da equipa foi fantástica”, afirmou o sérvio, em declarações ao site oficial do clube na Internet.

O sérvio chega ao Benfica para “substituir” Alexandre Cavalcanti, de saída para o Nantes, e prometeu empenho total: “Todos os desportistas querem sempre o máximo e eu não fujo à regra. Vou fazer parte de uma grande equipa na próxima época e, certamente, vamos ter a nossa oportunidade para sermos campeões”, acrescentou.

