É assim que a BMW se despede do chefe da Mercedes

Eternas rivais, Mercedes e BMW nunca desperdiçaram uma oportunidade para trocar galhardetes. Não será bem este o caso, mas a verdade é que vale a pena ver o vídeo que os criativos da BMW conceberam para assinalar a saída de Dieter Zetsche da liderança do Grupo Daimler e, por tabela, dos comandos da Mercedes.

Zetsche, 66 anos, entrou no conselho executivo em 1998 e assumiu a liderança da Mercedes em 2006, sendo-lhe reconhecido o mérito de valorizar a marca de Estugarda no segmento premium, precisamente aquele onde a compatriota BMW cerra fileiras.

Porém, na hora da despedida – será mais um “até já”, pois em 2021 Zetsche assumirá o cargo de chairman do conselho de administração da Daimler –, as rivalidades foram esquecidas. Pelo menos, assim somos levados a crer, num filme que emotivamente simula o último dia de trabalho do responsável máximo da Mercedes.

Ao actor que encarna a personagem do executivo não falta sequer o célebre bigode de Zetsche, nem o Classe S que o deixa em casa, prontíssimo para gozar a reforma. Mas quando Zetsche está “finalmente livre” para fazer o que quer, o que é que acontece? Para não estragar a surpresa, o melhor é ver o vídeo.

