Homem procurado por crimes de pedofilia detido no Aeroporto de Lisboa

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) detetou e deteve um cidadão estrangeiro, no Aeroporto de Lisboa, que era procurado por crimes de pedofilia, agressão sexual, posse e difusão de pornografia infantil, informou este órgão de polícia criminal num comunicado enviado esta quarta-feira.

O homem chegava a Lisboa proveniente de um voo de Dakar, capital do Senegal. Os inspetores do SEF deteteram que o passageiro tinha um mandado de captura e extradição, das autoridades alemãs, e realizaram as diligências necessárias para o deter.

O detido foi presente a um juiz do Tribunal da Relação de Lisboa. Encontra-se no estabelecimento prisional anexo às instalações da sede da Polícia Judiciária, em Lisboa, onde aguarda que o pedido de extradição seja formalizado para posterior entrega às autoridades judiciárias alemãs.

