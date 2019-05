Jean-Claude Juncker chama “estúpidos” a nacionalistas nas vésperas das europeias

Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, disse esta quarta-feira que os nacionalistas são “estúpidos”, na véspera das eleições europeias onde se prevê um aumento do número de partidos conservadores e deputados eurocéticos no parlamento europeu.

Em entrevista à CNN, realizada no seu gabinete em Bruxelas, Juncker disse que os políticos nacionalistas representam uma ameaça para a solidariedade da União Europeia.

Estes populares, estes nacionalistas estúpidos, estão apaixonados pelo seu próprio país. Eles não gostam dos estrangeiros. Eu gosto dos estrangeiros. Temos de agir com solidariedade para com aqueles que estão em situações piores que nós”, destacou Juncker.

O presidente da Comissão Europeia, cargo que dirige desde 2014, diz que é sempre mais fácil mobilizar forças negativas do que positivas.

Juncker diz que o que está a acontecer com o Brexit no Reino Unido tem contribuído para aumentar a importância concedida à Europa. “Desde o Brexit, o número de pessoas a favor da União Europeia está a aumentar. As pessoas estão a ver o que está a acontecer e que sair da União Europeia não é tão fácil como lhes foi dito”, explica.

O ex-primeiro ministro do Luxemburgo mostra-se ainda triste pela decisão do Reino Unido de sair da União Europeia e diz que o Brexit está a prejudicar “a atmosfera geral na Europa e no mundo todo”. Juncker diz que a melhor solução para pôr fim ao processo é o Reino Unido aceitar o acordo que Theresa May estabeleceu com a União Europeia. “Gostaria de dizer ‘sim’ a um segundo referendo, mas o resultado pode não ser diferente. Somos espetadores num estádio inglês. Cabe a eles decidir”, continuou.

Oiça as melhores histórias destas eleições europeias no podcast do Observador Eurovisões , publicado de segunda a sexta-feira até ao dia do voto.

