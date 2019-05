Jovem portuguesa morre atropelada por autocarro em Benidorm

Uma jovem portuguesa, com idade entre os 25 e os 30 anos, morreu na noite de terça-feira em Benidorm (Espanha), atropelada por um autocarro turístico. A notícia foi avançada pela imprensa local e citada pelo Correio da Manhã.

Segundo o espanhol Diario Informacion, a jovem estaria a passear com uma amiga quando foi atingida pelo autocarro turístico, que embateu contra a fachada de uma loja, por volta das 22h30 (hora local, 21h30 em Lisboa).

As causas do acidente ainda não são conhecidas. O condutor do autocarro estaria em choque e não conseguiu explicar o sucedido.

A família da vítima e o consulado português terão sido contactados pelo presidente da câmara de Benidorm, Toni Pérez, e pelo vereador da segurança, José de Zárate, de acordo com a rádio espanhola Cool Radio.

