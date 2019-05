Juventude Leonina e Fernando Madureira solidários com estado de saúde de Fernando Mendes

Fernando Mendes, antigo líder da Juventude Leonina que se encontra nesta altura em prisão preventiva no âmbito do caso do ataque à Academia Sporting, em Alcochete, enfrenta nesta altura um grave problema de saúde e necessita de um transplante de medula óssea.

A informação começou a ser veiculada esta quarta-feira por várias páginas no Facebook afetas a adeptos verde e brancos, chegando depois à claque leonina e a Fernando Madureira, número 1 da claque portista dos Super Dragões.

“A Juventude Leonina vem por este meio informar, que o seu mítico presidente, Fernando Mendes, enfrenta um grave problema de saúde. Neste momento o Fernando precisa da ajuda de todos, o nosso Naná, precisa de um transplante de medula óssea. Um dos lemas do Fernando enquanto presidente da Juventude Leonina era que ninguém ficava para trás, pois agora é a nossa vez de não o deixarmos para trás. A Juventude Leonina apela a todos, que se dirijam a um banco de sangue e façam os testes para dador de medula óssea, de forma a se encontrar um dador compatível. Força Naná! Dos fracos não reza a história”, escreveu a Juventude Leonina na sua página do Facebook.

“Venho por este meio informar que um dos mais emblemáticos e antigos líderes da Juve Leo, Fernando Mendes , se encontra numa situação grave de saúde e que precisa de um transplante de medula óssea. Assim, com toda a solidariedade que qualquer ser humano me merece e, neste caso em particular, um amigo de longa data por quem nutro o maior respeito, quero apelar a todos que reúnam as condições de o fazer, que se desloquem ao banco de sangue e que se tornem dadores de medula óssea.

Hoje ele, amanhã um de nós. Porque infelizmente a doença não tem cor, raça, idade, clube ou simpatias! Eu já fui!”, adiantou Fernando Madureira através da sua página no Instagram.

