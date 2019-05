Líder dos Comuns Andrea Leadsom demite-se do governo de Theresa May

A líder da Câmara dos Comuns, equivalente a ministra dos Assuntos Parlamentares, Andrea Leadsom, demitiu-se do governo britânico, dizendo que já não acredita que a estratégia do executivo de Theresa May vai resultar no Brexit. A demissão de Leadsom surge na sequência de fortes criticas dos deputados conservadores sobre o plano de May para o Brexit.

Vários ministros do governo de May afirmaram à BBC que a primeiro-ministro já não tem condições para ficar. “É o fim da linha”, disseram à cadeia britânica.

Leadsom tinha sido candidata à liderança dos Tories mas afasto-se da corrida, abrindo caminho a May como líder do executivo. A demissão da líder da Câmara dos Comuns é a 36.ª de um ministro sob a liderança de Theresa May – 21 dos quais por causa do Brexit – e surge um dia antes de o Reino Unido votar nas eleições europeias.

It is with great regret and a heavy heart that I have decided to resign from the Government. pic.twitter.com/f2SOXkaqmH — Andrea Leadsom MP (@andrealeadsom) May 22, 2019

A saída de Leadsom também surge no mesmo dia em que a primeira-ministra disse que apresentaria uma nova proposta de saída da União Europeia, para a qual ela espera finalmente conseguir aprovação do Parlamento.

Este acordo inclui a possibilidade de o documento ser colocado a votação num segundo referendo, deixando essa decisão para os deputados da Câmara dos Comuns.

”Reconheço o forte e genuíno sentimento em toda a Câmara dos Representantes sobre esta matéria. O Governo irá, por isso, incluir na proposta de lei do acordo de saída uma exigência para que seja votada a possibilidade de um segundo referendo. Isto deve acontecer antes de o próprio acordo ser ratificado”, disse Theresa May esta tarde.

No discurso desta tarde, a primeira-ministra sublinhou que não concorda com a realização de um segundo referendo, mas está disposta a ceder nesse aspeto para que os deputados façam a sua escolha. “Para aqueles deputados que querem um segundo referendo confirmatório sobre este acordo: vocês precisam de um acordo e, portanto, deste acordo de saída para que ele aconteça”, referiu a primeira-ministra.

Continuar a ler