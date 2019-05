NOS Alive. Mogwai confirmados para o dia de The Cure e Ornatos Violeta

Os escoceses Mogwai vão atuar no dia 11 de julho no palco principal do NOS Alive, anunciou a organização. A banda de post-rock é a mais recente confirmação do festival, que se vai realizar de 11 a 13 de julho, no Passeio Marítimo de Algés. No mesmo dia, vão tocar The Cure, Ornatos Violeta, Linda Martini e Weezer.

Formados em 1995, em Glasgow, os Mogwai vão levar a Algés um reportório que passará pelos seus nove discos. O último álbum, Every Country’s Sun, foi lançado em 2017. “As atuações de Mogwai ao vivo são únicas, caracterizadas pelas guitarras distorcidas, pelos baixos melódicos e pelas pujantes baterias, características do post-rock”, descreveu a organização em comunicado.

Os bilhetes para a edição deste ano do NOS Alive custam entre 60,68 (diário) e 139,77 euros (passe para os três dias). Estão à venda nos locais habituais e na Ticketline.

