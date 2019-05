Polícia Judiciária deteve antigo diretor de Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Sor

A Polícia Judiciária deteve esta quarta-feira um antigo diretor e contabilista de uma Santa Casa da Misericórdia do distrito de Portalegre por suspeita de ter desviado pelo menos 300 mil euros da instituição. A polícia acredita há indícios dos crimes de peculato (desvio de fundos ou coisa pública por funcionário público) e participação económica em negócio.

Em causa estão atos praticados pelo suspeito, entre 2009 e 2018, enquanto exerceu as funções de Diretor Coordenador e Contabilista Certificado de uma Santa Casa da Misericórdia situada no distrito de Portalegre, tendo já sido recolhidos fortes indícios de que o mesmo se terá apropriado indevidamente de valores pertencentes a essa instituição, no montante até ao momento apurado de cerca trezentos mil euros”, indicou a PJ em comunicado.