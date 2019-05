Quando a Peugeot se faz ao mar, é com este estilo

O arquitecto Michele Molino e a equipa de designers do Peugeot Design Lab foram requisitados pelo estaleiro naval Latitude 46. O objectivo era modernizar e dinamizar o estilo dos seus novos veleiros, mas sem beliscar a identidade da gama Tofinou, caracterizada por uma combinação de linhas clássicas e elegantes com materiais nobres, do mogno envernizado ao aço inoxidável e carbono. E a proposta que resultou deste desafio confere ao Tofinou 9.7, o topo de gama, uma estética clean e claramente virada para a funcionalidade.

O veleiro com 9,75 metros de comprimento, projectado para saídas diárias para o mar, exibe um convés livre de obstáculos para facilitar a navegação, seja a solo ou com tripulação. O mesmo raciocínio se aplicou ao cockpit, onde se encontram dois ecrãs de controlo, tácteis e orientados para o skipper, devidamente protegidos da projecção da água do mar. Todos os comandos, incluindo os guinchos, estão ao alcance da mão. Um sistema de quilha fixa, giratória ou basculante deixa a embarcação à vontade para lidar com qualquer tipo de profundidade, enquanto a popa aberta para o mar tira partido da robustez do casco.

As duas primeiras unidades do Tofinou 9.7 vão ser entregues aos clientes em Junho, no porto de La Rochelle, França, surgindo depois aos olhos do grande público de 18 a 23 de Setembro, no Salão Grand Pavois à La Rochelle, e entre 7 e 15 de Dezembro, no Salão Náutico Internacional de Paris.

Esta não foi a primeira vez em que a equipa do Peugeot Design Lab se entregou à missão de conceber soluções para embarcações. Em 2012, como pode ver abaixo, foi desvendado um estudo para um veleiro de 30 metros. Mais recentemente, em 2017, foi a vez de colaborar com a Beneteau na concepção do posto de comando do Sea Drive Concept (galeria acima).

Film of the concept yacht we designed when we launched our studio in 2012. Its been a few years but this is still one of my favourite projects.—#peugeot #peugeotdesignlab #peugeotdesign #design #yacht #boat #sea #designstudio #designer #rendering Posted by Peugeot Design Lab on Thursday, January 10, 2019

