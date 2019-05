Son Doong: Mergulhadores entraram pela primeira vez na maior gruta do mundo. E é ainda maior do que o que se pensava

A gruta mais profunda do mundo é, afinal, ainda maior do que se julgava. Três mergulhadores britânicos entraram na Son Doong, no Vietname, e descobriram um novo canal de água subterrâneo que a liga a uma outra enorme gruta chamada Hang Thung, noticia a CNN.

Jason Mallinson, Rick Stanton e Chris Jewell, mergulhadores que participaram no resgate das crianças tailandesas que ficaram presas numa gruta em 2018, aventuraram-se no Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang para explorar os canais aquáticos da Son Doong. A equipa mergulhou a uma profundidade de 78 metros mas não esperava encontrar tal nível de profundidade.

“É como se alguém encontrasse um novo alto no Evereste, que tornasse a montanha mil metros ainda mais alta”, disse Howard Limbert, um dos peritos que ajudou a organizar a expedição. A Son Doong, que fica na província de Quang Binh, tem atualmente uma capacidade de 38,5 milhões de metros cúbicos de água. Com a ligação à gruta Thung, terá mais 1,6 milhões. “Esta gruta tem um tamanho simplesmente ridículo”, continuou Limbert.

Com cerca de três milhões de anos, Son Doong foi declarada a maior gruta do mundo em 2010. É tão profunda que caberia no seu interior um bairro inteiro de Nova Iorque com arranha-céus de 40 andares, de acordo com a Oxalis, agência que organiza visitas e expedições ao local.

Mergulhar nas águas e rios subterrâneos da Son Doong é algo inédito. A ideia partiu da Oxalis e como forma de agradecer aos mergulhadores pelo resgate da equipa de futebol na gruta da Tailândia. “Os mergulhadores fizeram um trabalho fantástico no resgate das crianças na Tailândia. Convidámo-los para uma viagem a Son Doong como forma de agradecimento pelo esforço”, disse Limbert, que é também conselheiro técnico da Oxalis.

A equipa espera regressar às águas da gruta em abril do próximo ano, com equipamento que permita mergulhos ainda mais profundos. Abril é a melhor altura do ano para entrar nestes rios subterrâneos, uma vez que o nível das águas é baixo e há uma boa visibilidade.

Acho incrível que algo tão importante como a maior gruta do mundo ainda esteja a ser explorada e compreendida. Nunca ninguém tinha entrado na Son Doong até 2009. E esta última descoberta mostra que ainda há muitas coisas para descobrir neste planeta. É realmente muito entusiasmante”, disse Howard Limbert.

No interior da gruta, existem ainda diferentes microclimas e duas florestas. A flora cresce e resiste no interior da Son Doong devido às falhas nas rochas, que permitem a entrada de luz natural.

Uma gruta que levou anos a descobrir

A gruta de Son Doong foi descoberta acidentalmente pelo vietnamita Ho Khanh em 1990. Khanh caçava na região quando descobriu uma abertura e sentiu uma brisa na face. Ouviu depois água a correr. Mais tarde, quando voltou ao local, não conseguiu nunca mais encontrar a gruta, que estava coberta e escondida por folhagem. “Khanh passou muitos, muitos anos a tentar encontrar de novo a entrada da gruta. Até que, finalmente, em 2009 nos conduziu ao local. Percebemos logo a importância da descoberta”, contou Limbert.

O Parque Nacional onde fica localizada a gruta é um famoso destino turístico no Vietname. “Há muitos rios, fantásticas florestas, montanhas, penhascos e muita vida selvagem”, explicou o conselheiro técnico. Contudo, até agora, apenas 30% do parque foi explorado. “Há muito mais para ver”, completou o perito.

O parque pode ser explorado em visitas guiadas que duram quatro dias e contam com percursos de 25 quilómetros. As visitas são limitadas a grupos de dez pessoas (máximo de mil visitantes por ano) e têm um custo de 2.990 dólares (cerca de 2.600 euros). A acompanhar os turistas estará um grupo de 27 guias.

Continuar a ler