Bombeiros e INEM mobilizados para novela da SIC

Um forte contingente teve ordens da Proteção Civil para participar nas filmagens de “Flor de sal”, uma novela da SIC, de acordo com o Jornal de Notícias. Participaram todas as corporações de bombeiros de Leiria, o INEM, os militares do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro, os “canarinhos” da Força Especial de Bombeiros e o SIRESP.

A SP Televisão — que há cerca de um mês convidou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) para participar na novela —, quis recriar os incêndios de outubro na região Centro, que fez 49 mortos e 70 feridos, provocando ainda a destruição de 1.500 casas, 500 empresas e de quase todo o Pinhal de Leiria.

O Jornal de Notícias conta que as filmagens incluíram cenários da fuga em pânico de milhares de banhistas das praias da região e a instalação de uma cópia do posto de comando no local exato onde esteve o verdadeiro há dois anos.

Questionado pelo jornal, o responsável pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, Carlos Guerra, descartou responsabilidade direta, garantindo que houve autorizações do comando nacional. O JN diz que não foi possível obter esclarecimentos da ANEPC até ao fecho da edição.

