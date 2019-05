Expedição descobriu no Índico a maior erupção de sempre de um vulcão submarino

Uma expedição francesa a bordo do navio Marion Dufresne e coordenada pelo Centro Nacional de Pesquisa Científica da França descobriu no Oceano Índico a maior erupção submarina jamais observada. Trata-se do nascimento, em apenas seis meses, de um vulcão de 800 metros de comprimento, cinco quilómetros de diâmetro e com dois quilómetros de altura de fluídos vulcânicos que não atingem a superfície, muito perto da ilha francesa de Mayotte, entre o continente africano e Madagáscar.

Os investigadores, conta a National Geographic Brasil, acreditam que é aqui que poderá estar a causa de um estranho tremor de terra de baixa frequência que em novembro do ano passado percorreu vários quilómetros e despertou a atenção de cientistas, mas também pelo conjunto de terramotos que a ilha tem vindo a sentir nos últimos tempos, incluindo um de magnitude de 5.8, o mais forte alguma vez registado naquela região. Ao todo, estes pequenos terramotos terão afundado a ilha 13 centímetros e deslocando-a 10 centímetros para Este no último ano. “Nunca vimos nada assim”, referiu Nathalie Feuillet, líder da expedição do Marion Dufresne, citada pelo ABC.

“Com vista a esta descoberta, o governo está totalmente mobilizado para acompanhar e aprofundar o nosso entendimento sobre este fenómeno excecional e para tomar as medidas necessárias para classificar e prevenir quaisquer riscos que ela representa”, disse a expedição em comunicado, alertando, no entanto, que ainda é precoce fazer conclusões sobre este fenómeno enquanto os cientistas continuam a analisar os resultados que recolheram.

Mayotte faz parte do arquipélago das Comores, um conjunto de ilhas vulcânicas localizado a noroeste de Madagáscar. Apesar de o fenómeno vulcânico não ser novo na região, a informação acabou por causar alguma surpresa, pois o arquipélago está “adormecido” há vários anos: a última erupção vulcânica por aqui aconteceu há mais de 4 mil anos.

Robin Lacassin, um investigador do Institut de Physique du Globe de Paris e um dos especialistas envolvidos na descoberta, publicou duas imagens no Twitter. Numa delas, o investigador mostra como a equipa detetou o vulcão recém-nascido através de visualização acústica. Por outras palavras, “é quase como um exame de ultrassom de uma mulher grávida, só que com barras de erros maiores”, explicou o investigador, citado pelo National Geographic.

Another amazing view, in section, of the newly discovered active #volcano 50km offshore #Mayotte

Topography of the volcanic edifice and the rising fluid column above it are clearly imaged. Fluid column is ~2km high but do not reach the surface. pic.twitter.com/YLlCJkIFvp — Robin Lacassin (@RLacassin) May 16, 2019

A equipa começou a sua expedição em fevereiro, quando colocou seis sismómetros no fundo do Oceano Índico, a 3,5 quilómetros de profundidade e próximo dos focos de atividade sísmica. O mapa que os investigadores conseguiram elaborar do fundo do mar indica que foram “lançados” cerca de cinco quilómetros cúbicos de magma no fundo do mar, tendo o equipamento também detetado plumas de água ricas em bolhas a sair do vulcão.

Para fazer a devida avaliação, a equipa recolheu também amostras de água das plumas e chegou a recolher algumas rochas que saíram do vulcão recém-nascido.

Fantastic results from #MAYOBS scientific study lead by @IPGP_officiel ! Source of prolonged #Mayotte #earthquake swarm identified: new active #volcano discovered 3.5km below sea surface, 0.8km high and 4-5km diameter. Fluid release reaches 2km above volcano. pic.twitter.com/2STeC5ECUd — Robin Lacassin (@RLacassin) May 16, 2019

Segundo o Africa Times, as autoridades de Mayotte vão fornecer aos seus habitantes um relatório de risco dentro de três meses e confirmaram o “fortalecimento do sistema de planeamento e preparação de gestão de crises”, uma vez que há o medo de que estes terramotos provoquem um tsunami. Na altura em que estes terramotos começaram a surgir, os especialistas pensavam tratar-se de um efeito da movimentação de rocha derretida.

