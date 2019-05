Fundação “la Caixa” e Nova SBE fazem retrato do sector social

O anúncio foi feito em Carcavelos, no campus da Nova School of Business & Economics (Nova SBE), a faculdade de Economia e Gestão da Universidade Nova de Lisboa. Na curta aoresentação recordou-se também que a Fundação La Caixa vai investir este ano 20 milhões de euros em projetos em Portugal que vão apoiar instituições sociais e ainda fazer um retrato socioeconómico das famílias portuguesas, com foco nos grupos mais carenciados.

Quanto à “Iniciativa para a Equidade Social”, um programa dotado com uma verba de 2,2 milhões de euros, ele envolverá vários projetos, como fazer um levantamento do setor social em Portugal ou um retrato socioeconómico das famílias portuguesas, dando destaque às situações de privação e exclusão mas também de acesso às repostas sociais, conforme avançou à Lusa o gabinete de imprensa da fundação.

A Iniciativa para a Equidade Social vem complementar a intervenção da Fundação que inclui ainda cinco prémios para apoiar projetos de instituições de solidariedade social no valor de 3,75 milhões de euros.

“Esta é uma das parcerias mais relevantes e ambiciosas que a Fundação La Caixa estabeleceu em Portugal desde a sua chegada ao país há pouco mais de um ano. Em conjunto com a Nova SBE, queremos colocar o conhecimento e a inovação ao serviço dos portugueses e especialmente das pessoas mais vulneráveis”, explicou o presidente da Fundação La Caixa, Isidro Fainé, num comunicado divulgado hoje.

Daniel Traça, da Nova SBE, sublinhou, citado no comunicado, o facto de a parceria poder “ajudar a mapear a situação social de Portugal e a capacitar as organizações que diariamente se esforçam para a melhorar”.

A Fundação La Caixa iniciou a sua ação em Portugal em 2018, ano em que investiu 12 milhões de euros em vários projetos. Através do programa Incorpora, destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade, conseguiu oferecer 450 postos de trabalho, segundo a informação divulgada pela fundação. O programa Humaniza, criado a pensar nas pessoas com doenças avançadas, atendeu perto de 1.500 pacientes e 1.700 familiares, além de terem sido apoiados outros 77 projetos de entidades sociais com 2,25 milhões de euros.

A Fundação atribuiu também 4,6 milhões de euros a oito projetos de excelência em investigação em biomedicina e saúde, acrescenta o comunicado.

