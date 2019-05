Julian Assange acusado de 17 novos crimes nos EUA

Julian Assange foi acusado de 17 novos crimes por violar a Lei de Espionagem americana pela alegada participação na publicação, em 2010, de documentos militares e diplomáticos confidenciais, anunciou esta quinta-feira o Departamento de Justiça norte-americano. O cofundador da WikiLeaks enfrenta ainda pedidos de extradição dos EUA e da Suécia. As novas acusações surgem menos de um mês depois de o mesmo Departamento de Justiça ter reaberto o processo contra Assange, após a revogação do exílio por parte da embaixada do Equador em Londres.

Os documentos divulgados por Assange foram providenciados pela ex-analista militar Chelsea Manning que foi condenada em 2013, escreve o The New York Times. Os procuradores federais alegam que Assange trabalhou com Manning para obter e disseminar informação confidencial. O governo norte-americana afirma que o responsável pela WikiLeaks terá colocado em risco algumas das suas fontes com a publicação de documentos confidenciais em 2010.

Através da conta oficial de twitter, a WikiLeaks afirma que estas novas acusações violam os princípios expressos na primeira emenda da constituição americana, que regula a criação e aplicação de leis que possam afetar as liberdades de expressão e de imprensa.

This is madness. It is the end of national security journalism and the first amendment. https://t.co/wlhsmsenFw — WikiLeaks (@wikileaks) May 23, 2019

Já Edward Snowden escreveu no Twitter que “o Departamento de Justiça acabou de declarar guerra” ao jornalismo. “Isto já não é sobre Julian Assange: este caso vai decidir o futuro dos media.” Caso seja condenado, Assange enfrenta um máximo de 10 anos de prisão por cada uma das novas acusações.

The Department of Justice just declared war––€”not on Wikileaks, but on journalism itself. This is no longer about Julian Assange: This case will decide the future of media. https://t.co/a5WHmTCDpg — Edward Snowden (@Snowden) May 23, 2019

Assange já antes tinha sito indiciado por um grande júri a propósito das suas ligações com ChelseaManning, que partilhou centenas de milhares de registos de guerra e documentos diplomáticos confidenciais com a WikiLeaks. Caso fosse condenado, Assange enfrentaria uma pena máxima de cinco anos de prisão.

Há cerca de nove anos, o portal WikiLeaks, criado em 2006, divulgou documentos secretos do governo norte-americano. Em agosto de 2012, Julian Assange pediu asilo político na embaixada do Equador em Londres para não ser extraditado para a Suécia, onde era acusado de violação, num caso entretanto arquivado.

A 11 de abril deste ano, Assange, de 47 anos, foi detido pela polícia londrina após quase sete anos asilado naquela embaixada. A detenção aconteceu na sequência do cumprimento de “um mandado emitido pelo tribunal dos magistrados de Westminster em 29 de junho de 2012, por não se ter apresentado em tribunal”, segundo o comunicado emitido à data pelas autoridades.

