Morreu Joaquim Torres, antigo guarda-redes campeão pelo FC Porto

O ex-futebolista Joaquim Torres, guarda-redes campeão nacional pelo FC Porto na época 1978/79, morreu esta quinta-feira, no hospital do Barreiro, aos 74 anos, vítima de pneumonia, informou o ex-colega no Vitória de Setúbal Fernando Tomé.

Antes de se transferir para os azuis e brancos, clube que representou entre 1976/77 e 1979/80, o guardião notabilizou-se no Vitória de Setúbal, clube em que defendeu as balizas entre 1963/64 e 1975/76. Natural da Fuzeta, no Algarve, Joaquim Torres transferiu-se para o Vitória de Setúbal ainda júnior e defendeu a baliza do clube sadino durante 10 temporadas, período em que foi treinado por Fernando Vaz e José Maria Pedroto.

Os bons desempenhos do guardião, que em 1971/72 esteve na equipa que levou os setubalenses à sua melhor classificação de sempre no campeonato (segundo lugar) e participou em várias campanhas dos sadinos nas competições europeias, levaram Pedroto, que entretanto se tinha mudado para o FC Porto, a contratá-lo.

Além do FC Porto e do Vitória de Setúbal, Joaquim Torres representou ainda o Amora e o Nacional.

Depois de terminar a carreira de futebol, o antigo guarda-redes dedicou-se à sua paixão pela fotografia, desempenhando funções de fotógrafo em vários órgãos de comunicação social na região de Setúbal.

