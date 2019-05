Podcast Eurovisões. António Costa ataca a esquerda e Paulo Rangel “canta” uma versão de “Eu tenho dois amores”

António Costa disparou contra os parceiros da geringonça, facto, que na opinião de Pedro Benevides e Miguel Pinheiro, pode estar ligado a uma subida do Bloco de Esquerda nas sondagens. No Caça ao Voto pode ouvir a análise ao atual momento político da esquerda e a forma como o PAN continua a conquistar uma parte importante do eleitorado nacional.

O Eurovisões está na estrada com os candidatos e hoje partimos ao encontro das caravanas do PS e do PSD, acompanhadas pelos jornalistas do Observador Rita Tavares e Rui Pedro Antunes.

Neste 9º episódio conversamos também com Adriano Moreira num regresso às primeiras europeias, em 1987. O CDS teve nesse ano um resultado, no mínimo, estranho. Para a Europa conseguiu 15% dos votos, mas em Portugal acabou… num táxi.

Ainda temos Bolas de Berlim na praia e Paulo Rangel a “cantar” “Eu tenho dois amores” por Bandex.

Oiça as melhores histórias destas eleições europeias no podcast do Observador Eurovisões , publicado de segunda a sexta-feira até ao dia do voto.

Continuar a ler