Quanto mais curto, melhor: 31 calções de banho, mesmo a tempo do verão

Depois das nossas 70 sugestões de fatos de banho e biquínis para este verão, chegou a hora de mandar os homens às compras. As dúvidas quanto ao comprimento ideal persistem, mas as tendências colocam a bainha dos calções de banho uns bons centímetros acima dos joelhos. Após consultas e medições, reunimos 31 ideias para as primeiras idas à praia ou piscina. Das marcas de luxo internacionais às lojas mais em conta, passando por marcas portuguesas, veja a nossa seleção da fotogaleria.

Continuar a ler