Skoda Superb actualiza-se e ganha híbrido plug-in

A era eléctrica também chegou à Skoda. O construtor checo acaba de apresentar um restyling do Superb de 2015 que vai para além dos habituais retoques na estética ou actualização de equipamentos. A novidade mais interessante esconde-se sob o capot, pois o porta-estandarte da Skoda passa a poder recorrer aos préstimos de um conjunto híbrido plug-in (PHEV), o que é uma estreia na marca.

A par das tradicionais mecânicas a gasóleo (1.6 TDI de 120 cv e 2.0 TDI de 150 e 190 cv) e a gasolina (1.5 TSI de 150 cv e 2.0 TSI de 190 e 272 cv), o topo de gama checo pode combinar o 1.4 TSI de 156 cv com um motor eléctrico de 115 cv (85kW), debitando no conjunto uma potência máxima de 218 cv. Enquanto o tanque de combustível fica atestado com 50 litros de gasolina, a unidade eléctrica alimenta-se de uma bateria de iões de lítio com 37 Ah e 13 kWh. De acordo com a marca, numa wallbox de 3,6 kW, a operação de recarga tarda 3h30. Quando completamente carregado, o acumulador permite ao Superb iV (iV passa a ser sinónimo de electrificação na gama da Skoda) percorrer 55 km em modo puramente eléctrico. Fazendo as contas ao alcance conjunto, com tanque cheio e bateria carregada, este Superb só para ao fim de 850 km.

Face às motorizações convencionais, a opção PHEV implica “roubar” algum espaço à bagageira. Em concreto, são menos 140 litros de capacidade em qualquer uma das carroçarias. Assim, a berlina Superb iV anuncia 485 litros (contra 625 litros no ‘normal’) e 510 litros para a carrinha (versus 660 litros).

De resto, o topo de gama da Skoda refresca a imagem com novas cores para a carroçaria, novas jantes de 18 e 19 polegadas, novas ópticas Full LED Matrix (opcional pela primeira vez disponível na marca) e uma nova grelha, enquanto o interior recebe novas inserções em cromado, um novo acabamento para o tablier e consola central, bem como a possibilidade de escolher entre três sistemas multimédia. Os mais básicos contam com um ecrã de 8 polegadas, ao passo que o mais sofisticado cresce até 9,2.

Comparador de carros novos

Compare até quatro, de entre todos os carros disponíveis no mercado, lado a lado.

Experimentar agora

Continuar a ler