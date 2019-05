Temperaturas acima dos 30 graus a partir do fim de semana

Prepare-se, a partir deste fim de semana são esperadas temperaturas superiores a 30 graus. Segundo o calendário, o verão ainda não chegou mas o tempo de praia já se vai sentir no sábado e assim continuará durante a o resto da próxima semana com temperaturas acima da média, segundo o Instituto Português da do Mar e da Atmosfera.

As regiões de Santarém, Évora e Beja terão as máximas mais elevadas a apontar para os 31 graus. O Porto irá registar 25 graus de máxima e Lisboa 30 graus, diz ao Observador o IPMA. As temperaturas serão também elevadas no litoral oeste, mas a sensação térmica será menor devido a rajadas que no sábado vão até aos 70 quilómetros/hora.

No domingo estas elevadas temperaturas vão manter-se mas haverá uma descida da intensidade do vento. Até à próxima sexta-feira, dia 31 de maio, a previsão é de céu limpo ou pouco nublado, sem previsão de aguaceiros.

Junho vai começar com mais uma subida da temperatura, com 35 graus no Alentejo e Vale do Tejo onde se prevê um registo de temperaturas mais elevadas. O vento continuará mais intenso no litoral e haverá algumas nuvens.

O IPMA alertou ainda que a acompanhar este calor vem também o risco de incêndios, que a partir do fim de semana é elevado ou muito elevado na maior parte do país.

