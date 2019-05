Vamos tornar a (nossa) casa mais sustentável?

Mas, assim sendo, o que falta? A verdade é que, apesar da preocupação com o tema, as pessoas identificam dois principais obstáculos no que diz respeito a ter comportamentos mais sustentáveis.

O primeiro tem a ver com a indisponibilidade para pagar mais por produtos que tenham essas caraterísticas, apesar de sentirem a responsabilidade. De facto, a sustentabilidade dever ser acessível a todos – é para isso que trabalhamos, todos os dias, na IKEA.

Desde o início que a sustentabilidade faz parte da forma como trabalhamos e pensamos as nossas soluções de mobiliário e decoração. Quando criamos os nossos produtos, é fundamental que eles tenham uma função, que sejam bonitos (para vários gostos!), tenham qualidade e sejam feitos de uma forma responsável, pelas matérias primas utilizadas, ou pela função que têm, sempre a um preço acessível à maioria das pessoas.

A segunda dificuldade, tem a ver com a necessidade de informação: os nossos clientes dizem-nos que não conhecem e não percebem o impacto real das ações que podem fazer em casa. Enquanto especialistas, temos a oportunidade de inspirar e ajudar os nossos clientes a ter uma vida em casa mais amiga do planeta e também no seu orçamento familiar. E pusemos mãos à obra.

Atividades para famílias e um Bazar IKEA já este fim de semana

E é por sentirmos esta responsabilidade que apresentamos a iniciativa “Um mundo melhor começa em casa”, com um fim de semana (25 e 26 de maio) totalmente dedicado a este tema.

A verdade é que teremos, nos parques de estacionamento das nossas cinco lojas em Portugal, um evento muito especial para ajudar os nossos clientes a prolongar a vida de produtos que têm em casa e de que já não precisam: o BAZAR IKEA, uma venda de artigos de decoração em segunda mão.

Este fim de semana inclui ainda atividades que destacam comportamentos e soluções para a casa, funcionais e acessíveis, para contribuir para um impacto positivo no planeta e nas poupanças familiares – separação de resíduos, poupança de água, eficiência e redução do consumo energético e à redução do desperdício alimentar e de matérias primas e consumo responsável.

Nestes dias, todas as nossas lojas – Alfragide e Sintra, Loures, Matosinhos, Braga, Loulé – vão dinamizar workshops para pequenos e graúdos descobrirem mais sobre sustentabilidade. Todas as atividades são gratuitas e exclusivas para membros IKEA Family, através de inscrição no nosso site.

Porque um mundo melhor começa nas nossas casas.

