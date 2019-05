Administração Trump quer vender armas à Arábia Saudita sem aprovação do Congresso

O jornal norte-americano New York Times noticiou que a administração de Donald Trump quer vender armas à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos, sem passar pela aprovação do Congresso.

De acordo com o diário, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, e outros responsáveis pretendem que o Governo recorra a um procedimento de urgência para que o Presidente Donald Trump possa impedir o Congresso de bloquear estas vendas, no valor de sete mil milhões de dólares (cerca de 6,3 mil milhões de euros), atualmente suspensas.

Esta medida poderá ser tomada nos próximos dias, indicou o jornal, que citou vários responsáveis norte-americanos. O processo de venda das armas foi divulgado pelo senador democrata Chris Murphy, na quarta-feira, na rede social Twitter.

REALLY IMPORTANT THREAD: 1/ I am hearing that Trump may use an obscure loophole in the Arms Control Act and notice a major new sale of bombs to Saudi Arabia (the ones they drop in Yemen) in a way that will prevent Congress from objecting. Could happen this week.

— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) May 22, 2019