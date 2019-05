amfAR, a gala solidária de Cannes vestiu-se a rigor. Sara Sampaio também

A famosa gala solidária amfAR (American Foundation for AIDS Research) em Cannes colocou no centro da objetiva, na quinta-feira à noite, muitos rostos conhecidos incluindo o da portuguesa Sara Sampaio, que se fez acompanhar do namorado milionário Oliver Ripley. Vestida de preto integral — num vestido da Armani a fazer lembrar um “cisne negro” — a modelo surgiu diante das câmaras de cabelo apanhado, lábios encarnados e brincos compridos cintilantes.

Sara Sampaio foi apenas uma das muitas celebridades a marcar presença nesta 26ª edição da amfAR Gala, um dos eventos de solidariedade mais bem-sucedidos a nível internacional e o “bilhete mais cobiçado durante o festival de cinema Cannes”, segundo a própria organização — até hoje, a gala recheada de estrelas já angariou mais de 220 milhões de dólares para pesquisa e prevenção do HIV. Pamela Anderson, Adriana Lima, Eva Longoria, Dua Lipa e até Milla Jovovich juntaram-se ao elenco de estrelas.

Kendall Jenner e Chiara Ferragni usaram criações de Giambattista Valli para a H&M, numa colaboração anunciada esta quinta-feira e que chega ao site da marca sueca já no próximo dia 25 de maio.

