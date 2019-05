Audi produz um TT Safari muito especial

Wörthersee GTI é um festival austríaco em que se celebra o automóvel e que arrasta milhares de interessados, vindos um pouco de todo o lado. Como é vulgar nos festivais organizados naquela zona do globo, também este evento é uma gigantesca oportunidade para conviver, saltar e, sobretudo, beber muita cerveja.

Para edição deste ano e para não quebrar a tradição, as marcas do Grupo Volkswagen participam em força e concebem modelos propositadamente para animar os presentes, solicitando a ajuda dos habitantes locais, que assim deitam mão à sua criatividade para criar os veículos mais ousados.

Este ano foi a vez de a Audi ajudar a materializar o sonho de uns quantos fãs do TT, criando o Safari, veículo que parece capaz de dar a volta ao mundo fora de estrada. Com pneus de diâmetro mais que generoso e um tipo de piso à altura das piores condições, o TT Safari transporta ainda dois pneus sobressalentes caso um dos quatro originais sofra um furo. É claro que, como a mala não é grande, os pneus vão à vista, como é habitual encontrar nas pick-ups de competição preparadas para as Bajas e o Dakar.

Equipado com tracção integral, o TT Safari é certamente um veículo de que a Audi conseguiria vender umas unidades, caso avançasse para a produção em série. Porém, ao que tudo indica, esta opção não está prevista. Mas lá que não vão faltar interessados em adquirir o “brinquedo” durante o Wörthersee GTI, disso temos a certeza. Especialmente à medida que a noite avance e o teor de álcool no sangue também…

