Coimbra. Mais de 100 bombeiros combatem fogo em fábrica

Um incêndio deflagrou esta sexta-feira numa fábrica, na Rua Adriano Lima, Eiras, nos arredores da cidade de Coimbra, confirmou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra ao Observador. As chamas já alastraram e um armazém localizado junto à fábrica está também a arder.

O fogo “ainda está em curso” e está a ser combatido por 105 operacionais, apoiados por 32 viaturas, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. O alerta foi recebido às 13h41 desta sexta-feira.

O bombeiros ainda não conseguiram apurar a origem do fogo. Sabem, para já, que a fábrica onde se iniciou tem papel no seu interior — o que faz com que o fogo avança muito rápido —, embora não saibam o que é que a fábrica produz ao certo, disse a mesma fonte ao Observador. Para já, não há registo de vítimas nem foi possível apurar se havia trabalhadores no interior da fábrica, no momento em que deflagrou o incêndio.

No combate, estão os Bombeiros Sapadores de Coimbra, Soure, Vila Nova de Poiares, Condeixa-a-Nova, Pampilhosa da Terra e Montemor-o-Velho.

(em atualização)

