Grandes devedores levam Ferro Rodrigues a convocar reunião da mesa da AR

Eduardo Ferro Rodrigues, o presidente da Assembleia da República, publicou um despacho a convocar para esta terça-feira uma reunião da mesa da AR para definir “as regras de acesso e divulgação da informação relevante” da lista dos grandes devedores da banca que foi entregue ao Parlamento, como divulgado em comunicado.

Além desta reunião, a mesa da Assembleia convocou também encontros com os “Presidentes da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa e da II Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco, no mesmo dia, às 12h00, com idêntico propósito”.

O Banco de Portugal entregou esta quinta-feira a lista dos grandes devedores dos bancos que foram ajudados pelo Estado. O relatório será divulgado, mas há informação que fica protegida pelo sigilo bancário. O supervisor bancário diz que este relatório abrange todas as instituições que recorreram a fundos públicos nos 12 anos anteriores à publicação da Lei. No entanto, a divulgação de parte deste relatório só será feita em data a definir com o Parlamento, pressupondo-se que ficará de fora informação abrangida pelo segredo bancário.

“Até à implementação das regras de acesso e de divulgação, o relatório extraordinário fica depositado à guarda do Presidente da Assembleia da República”, Eduardo Ferro Rodrigues, diz o comunicado.

Continuar a ler