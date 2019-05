May anunciou a demissão e internautas já “escolheram” o novo PM: o engenheiro de som

Theresa May “fez tudo o que podia”, mas acabou por anunciar que se vai demitir do cargo de primeira-ministra e abandonar a liderança dos conservadores, assegurando funções até dia 7 de junho. No discurso emocionado desta sexta-feira, May disse ter sido a “segunda primeira-ministra mulher, mas certamente não a última”. Momentos depois, enquanto uns anunciavam as respetivas candidaturas, na Internet havia quem já tivesse “escolhido” um novo candidato: o engenheiro de som de Downing Street, tal como escreve o Mashable.

Petition for this hunky tech guy to replace May #PecksforPM #TheresaMay pic.twitter.com/1DnXScQF9y — Maddie Armour (@MaddieArmour) May 24, 2019

Ainda antes do discurso que levou Theresa May a derramar uma ou mais lágrimas, um jovem engenheiro de som foi apanhado diante das câmaras no púlpito onde a ainda primeira-ministra britânica se dirigiu ao país esta sexta-feira de manhã, o que levou alguns utilizadores do Twitter a ironizarem a situação — um deles chegou mesmo a partilhar a imagem do técnico com a legenda “Eu voto nele”.

Let’s just make the sound engineer Prime Minister and move on with our lives pic.twitter.com/iSwTo6VOtw — Scott Bryan (@scottygb) May 24, 2019

We all know this is this guy’s new profile pic

#NewProfilePic#Trexit pic.twitter.com/lJWz5jQsnd — Henry Sperry (@HSperry01) May 24, 2019

O Mashable não foi, porém, o único meio britânico a identificar esta peculiar situação. Também o Metro escreveu “as pessoas querem que o engenheiro de som seja o nosso novo primeiro-ministro”, e que “o Twitter explodiu com admiração” pelo jovem.

After rewatching Hot Podium Guy I can confirm he winked to the camera at least once pic.twitter.com/YrCdulnbO8 — Chris York (@ChrisDYork) May 24, 2019

???????????? BREAKING PODIUM GUY NEWS ???????????? The lovely @PaulTwinn has taken a behind the scenes shot of him in action! ???? pic.twitter.com/ZgwqpfHjil — Peter Ruddick (@ruddick) May 24, 2019

O homem não identificado tornou-se, da manhã para a tarde, numa estrela anónima, com a sua imagem a ser partilhada inúmeras vezes nas redes sociais.

Continuar a ler