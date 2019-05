Podcast Europeias. A análise final (ainda na estrada) pelos jornalistas do Observador

Este penúltimo episódio do Eurovisões é especial. Chamamos ao Caça ao Voto cinco dos jornalistas do Observador que estão na estrada a acompanhar as caravanas eleitorais. Vamos saber o que correu bem e correu mal na CDU, Bloco de Esquerda, CDS, PSD e PS. O último dia de campanha consegue ser ainda mais frenético do que os anteriores e tudo acaba à meia-noite desta sexta-feira, hora em que entra em vigor o silêncio imposto pelo Dia de Reflexão.

São os partidos quem o admite, esta campanha para as europeias é o balão de ensaio para as legislativas de Outubro. Os temas domésticos ofuscaram os europeus e neste Eurovisões vamos verificar que foi igual em 1987, ano das primeiras eleições para o Parlamento Europeu em Portugal.

A Sara Antunes de Oliveira tenta responder à pergunta que vale mais de um milhão de euros: Portugal tem algum peso na União Europeia?

E temos sempre Bandex vai às Eleições, hoje com Paulo Portas e a abstenção.

Este é o penúltimo Eurovisões — na madrugada de segunda-feira publicaremos o último episódio.

