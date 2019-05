As imagens da homenagem a Casillas no golo do FC Porto

O FC Porto abriu o marcador no final da Taça de Portugal com um golo de Tiquinho Soares, mas a estrela do golo nem foi o avançado dos “dragões”. Ainda estava Jorge Sousa a ouvir a sentença do vídeo-árbitro e já o treinador dos portistas Sérgio Conceição levantava a camisola amarela do guarda-redes espanhol. Depois foi Soares, autor do golo, a correr para o banco e continuar a homenagem.

Taça de Portugal | @Sporting_CP x @FCPorto | 0-1 | Soares 40’ | Após um livre cobrado por A. Telles, Soares cabeceia nas costas de Coates e marca. 11 Ligas | 7 Taças | 2.000 Jogos | Mais de 55.000 horas de desporto#ValeoBilhete #TacadePortugal #SPORTTV #SCPFCP pic.twitter.com/j1PNmnjB3S — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) May 25, 2019

Perante a homenagem dos companheiros, Iker Casillas, na tribuna do Estádio Nacional a assistir à partida, não conteve as lágrimas. O guardião espanhol sofreu um enfarte do miocardio no início deste mês e esteve internado durante alguns dias. Falha o resto da temporada e o futuro da carreira ainda é incerto.

O brasileiro Tiquinho Soares comemorou o gol na final da Taça de Portugal homenageando Iker Casillas, que não aguentou. Que coisa linda ???? pic.twitter.com/HXSwWq92I5 — Gêra Lobo (@gerinhalobo_) May 25, 2019

Homenagem a Casillas no golo do FC Porto motiva a emoção do espanhol. Momento bonito na festa da Taça???? pic.twitter.com/TBGqRbV6H1 — 4 Linhas (@LinhasQuatro) May 25, 2019

Iker Casillas dice presente en la gran final de la #TaçadePortugal ????https://t.co/Z6guNk8lCS — Futbol Picante (@futpicante) May 25, 2019

