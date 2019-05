“Parasite”, de Bong Joon-ho, vence Palma de Ouro em Cannes

“Parasite”, do sul-coreano Bong Joon-ho, é o filme vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cannes de 2019. O anúncio foi feito este sábado, no Palais des Festivals. “Atlantique”, da realizadora francesa Mati Diop, recebeu o Grande Prémio.

“Les Miserábles” e “Bacurau” vencem Prémio do Júri

O Grande Prémio do Júri foi atribuído este ano a dois filmes: “Les Misérables”, um filme francês do estreante Ladj Ly, e “Bacurau”, dos brasileiros Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles.

O júri deste ano foi composto pelos realizadores Robin Campillo, Yorgos Lanthimos, Paweł Pawlikowski , Alice Rohrwacher, Kelly Reichardt, o produtor Enki Bilal, o ator senegalês Maimouna N’Diaye e a atriz norte-americana Elle Fanning. O mexicano Alejandro González Iñárritu, realizador de filmes como “The Revenant” e “Birdman”, foi o presidente.

No ano passado, o prémio de cinema foi atribuído a “Manbiki Kazoku”, do japonês Kore-Eda, durante a 71.ª edição do Festival de Cannes, que teve a atriz australiana Cate Blanchett a presidir aos jurados. “BlacKkKlasman”, do norte-americano Spike Lee, recebeu o Grande Prémio do Júri.

A 72.ª edição do Festival de Cannes começou no dia 14 de maio e termina este sábado.

