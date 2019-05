Morreu a atriz brasileira Lady Francisco aos 84 anos

Lady Francisco morreu este sábado aos 84 anos, no Rio de Janeiro. A atriz e produtora brasileira estava internada há cerca de um mês, depois de uma queda lhe ter fraturado o fémur. As complicações no pós-operatório obrigaram ao internamento prolongado e a falência de vários órgãos acabou por resultar na morte da atriz.

Ela era uma mulher incrível. Vai fazer muita falta para todo o mundo. Infelizmente nos deixou, mas ela virou uma estrela”, disse Óscar Francisco, filho da atriz, ao Gshow da Globo.

Nasceu Leyde Chuquer Volla Borelli Francisco de Bourbon, a 7 de janeiro de 1935, em Belo Horizonte. Participou na primeira novela em 1972 — “Jerônimo, o Herói do Sertão” —, na antiga TV Tupi, refere a Folha de S. Paulo. Lady Francisco participou, por exemplo, em “Escrava Isaura” (1976), “Alma Gêmea” (2005) e ainda no ano passado tinha entrado na novela “Malhação”. Mas a personagem mais conhecida da atriz foi a geneticista Yara, na novela “Barrigas de Aluguer”, em 1990.

Com a participação em 30 novelas, Lady Francisco teve uma carreira longa na televisão, de 1972 a 2018. No cinema não foi menor: entre 1974 e 2017 entrou em 25 filmes, a grande maioria nos anos de 1970 e 1980. Entre as participações no cinema destacam-se, por exemplo, “Um varão entre as mulheres” (1974) e “O padre que queria pecar” (1975). Ao lado de Levy Salgado, foi diretora do filme “Anjos do sexo”, de 1981, e vestiu-se de homem para algumas cenas de “Os rapazes da calçada”, lançado no mesmo ano, refere a Globo.

O velório será realizado no domingo, no Teatro Leblon, onde foi cartaz por oito anos, disse Óscar Francisco. Na segunda-feira, o corpo será cremado, numa cerimónia para familiares e amigos. “Era o desejo dela e vamos atender.”

Os amigos e outras pessoas do meio artístico recordaram a atriz.

Hoje mais uma artista se vai. Leyde Chuquer Volla Borelli Francisco de Bourbon, mais conhecida como Lady Francisco e que tem muita história. Tive a honra de conhecer esta mulher melhor na minissérie “As noivas de copacabana”. Lady sempre Lady. Descanse em paz e até #tristeza pic.twitter.com/TQ4LkrSuSs — Tássia Camargo (@TssiaC) May 25, 2019

A atriz Susana Vieira lembrou-a como amante dos animais. Curiosamente, foi exatamente durante um passeio com os cães que caiu e fraturou o fémur.

A atriz e amiga Rosamaria Murtinho também deixou uma mensagem no Instagram.

O ator Edwin Luisi usou o Facebook para se despedir da amiga.

