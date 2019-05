Bruno, Dost e lágrimas. As fotografias da festa do Sporting no Jamor

O jogo foi longo e rico em emoções. A final da Taça de Portugal só foi decidida nos penáltis — e em morte súbita — e caiu para o Sporting. Uma vitória em grande e que mereceu festejos na mesma medida. A festa começou ainda no relvado do Estádio Nacional. Em fotogaleria, as imagens dos festejos dos leões, numa festa que certamente seguirá pela noite dentro, no Estádio José de Alvalade.

