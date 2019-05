“Fomos abandonados como cães.” Militares desertores que apoiaram Guaidó estão parados na Colômbia

Atravessaram a fronteira entre a Venezuela e a Colômbia naquele dia de 23 de fevereiro de 2019, que Juan Guaidó tinha prometido ser histórico, e foram recebidos como heróis. Foi o dia em que a oposição venezuelana a Nicolás Maduro, liderada pelo autoproclamado Presidente interino, tentou fazer com que os camiões de ajuda humanitária entrassem na Venezuela, mas não conseguiu. O ponto positivo do dia para a equipa de Guaidó, contudo, foi o facto de 734 militares e polícias venezuelanos terem desertado e atravessado a fronteira para se juntar à oposição.

Agora, três meses depois, esses mesmos homens sentem-se profundamente desiludidos com o que se passou depois disso, segundo conta a imprensa espanhola. “A verdade é que não tinham um plano para nós, deixaram-nos abandonados como cães”, confessou um tenente do grupo ao jornal El Mundo. “O ACNUR [Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados] e o governo colombiano é que nos têm ajudado.”

Desde que os mais de 700 militares chegaram a Cúcuta, na Colômbia, o ACNUR tem sido o organismo que mais tem prestado apoio a estes homens e às suas famílias, tratando-os como requerentes de asilo. Isso implica que lhes foi dado alojamento nos primeiros três dias, como conta o El País. Depois disso, contudo, o apoio limitou-se a cem dólares, um colchão e um mapa. O El Mundo diz que o ACNUR e o governo colombiano, com algum apoio da embaixada de Guaidó no país, garantiram alojamento e refeições aos militares. Alguns, porém, acabaram despejados por atrasos em pagar a renda. A esmagadora maioria sente-se muito desanimada e desamparada.

“A situação que estamos aqui a viver é caótica”, lamentou-se o soldado Roberto Rondón ao La Vanguardia, um dos 354 homens que estão alojados no hotel Antigua, em Cúcuta.

Aqui corremos perigo por causa dos grupos armados da zona. A alguns o Exército de Libertação Nacional [grupo revolucionário colombiano] ofereceu mais de um milhão de pesos para se juntarem a eles. Ninguém ainda aceitou, mas no futuro talvez venha a acontecer, porque aqui é difícil encontrar trabalho”, desabafou ao El Mundo um sargento que prefere não ser identificado. “Achávamos que nos iam treinar e capacitar para entrarmos na Venezuela com uma coligação de países e acabarmos com o regime.”