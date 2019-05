Já não há bilhetes para a quarta data de Madonna no Coliseu de Lisboa

Os bilhetes para a quarta data de Madonna no Coliseu de Lisboa, em janeiro, já se encontra esgotada, comunicou a promotora Everything is New. O quarto concerto da cantora norte-americana foi anunciado este sábado depois de as entradas para os primeiros três espetáculos terem esgotado em apenas 30 minutos, segundo a Blitz.

As atuações da Rainha da Pop em Lisboa, nos dias 16, 18, 19 e 21 de janeiro de 2020, fazem parte da digressão de apresentação de Madame X, o novo álbum de Madonna, gravado em Portugal, que estará disponível a partir de 14 de junho. Os bilhetes custavam entre 75 e 400 euros e foram postos à venda este sábado, às 10h.

A tour de Madame X, descrita como intimista pela Everything is New, vai começar a 12 de setembro, no BAM Howard Gilman Opera House, em Nova Iorque. Ao contrário de digressões anteriores, nesta, Madonna tocará apenas em teatros. O mais recente single, “Crave”, uma colaboração com Swae Lee, foi disponibilizado há apenas três dias.

