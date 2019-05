“O ano mais incrível da minha vida. Fui campeão três vezes”. Luiz Phellype, o herói improvável do último penálti

São contas algo estranhas mas muito fáceis de fazer: esta temporada, Luiz Phellype foi campeão da Segunda Liga, ganhou a Taça da Liga e ainda conquistou a Taça de Portugal. O avançado brasileiro de 25 anos chegou ao Sporting em janeiro, garantiu a Taça da Liga no mesmo mês, viu o Paços de Ferreira que representou na primeira metade da temporada vencer a Segunda Liga no fim de semana passado e este sábado marcou o penálti decisivo que valeu aos leões a conquista da Taça de Portugal.

Indiscutivelmente beneficiado pela temporada inconstante de Bas Dost, Luiz Phellype ocupou um lugar cativo no ataque do Sporting. O avançado foi titular na final do Jamor e acabou por ser o herói que marcou a última grande penalidade — e ofuscar, de certa forma, o golo do holandês que colocou os leões em vantagem ainda na primeira parte do prolongamento. Depois de ver a bola bater nas redes da baliza defendida por Vaná pela última vez, o avançado caiu no chão em lágrimas e não correu em direção aos colegas de equipa ou aos adeptos como é habitual. Já após Bruno Fernandes levantar a Taça de Portugal na tribuna presidencial do Jamor, Luiz Phellype explicou resumidamente o motivo da emoção.

????????Sporting desempata com o FC Porto em:

➡ Número de Taças (17 contra 16, passa a ser a 2.ª equipa com + títulos na competição)

➡ Vitórias em finais da Taça (3 contra duas) pic.twitter.com/TWhsEhQkGd — playmakerstats (@playmaker_PT) May 25, 2019

“Não consigo falar muito. Este foi o ano mais incrível da minha vida. Pude saltar para um clube de topo em Portugal e ser três vezes campeão num ano. É difícil chegar a um clube grande em Portugal. Passei por uma fase muito difícil e agora pude conquistar tudo isso. É muita felicidade. Não me consigo expressar muito bem. Somos muito guerreiros, somos muito unidos. Virámos o jogo, sofremos o empate mas não virámos a cara. Agradeço primeiramente a Deus e depois à minha família”, disse o avançado brasileiro, que termina a temporada com 17 golos marcados espalhados por Paços e Sporting.

De forma algo surpreendente, Luiz Phellype acaba a época como referência ofensiva e como algo que tem um significado empírico ainda maior: o avançado não estava no Sporting na temporada passada, não viveu os ataques à Academia e não passou pela marcante final da Taça de Portugal contra o Desp. Aves em maio do ano passado. Ou seja, mais do que um reforço, o brasileiro surge em Alvalade como uma espécie de página branca que ajudou a reerguer o clube e que é agora uma das figuras responsáveis pela conquista de dois títulos no mesmo ano (algo que não acontecia desde 2007/08).

????Sporting termina a época com dois títulos: desde 2007/08 que não conquistava mais do que um título numa temporada:

➡2007/08: Supertaça, Taça Portugal

➡2018/19: Taça Liga, Taça Portugal pic.twitter.com/YP2DBa5PQJ — playmakerstats (@playmaker_PT) May 25, 2019

O Sporting venceu a sexta final em seis possíveis contra o FC Porto desde 2000 e carimbou a 17.ª Taça de Portugal do seu palmarés, equiparando Manchester City, Ajax, Celtic e Bayern Munique no que toca a taças conquistadas esta temporada no panorama europeu. Já Marcel Keizer, que no espaço de seis meses conquistou dois troféus em Alvalade — tantos quanto Jorge Jesus em três anos –, tornou-se o quinto treinador estrangeiro a ganhar a Taça desde 1994 (depois de Bobby Robson, Lászlo Bölöni, Jose Antonio Camacho e Co Adriaanse).

