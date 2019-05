Papa Francisco apela a médicos que combatam o aborto

O Papa Francisco apelou este sábado aos médicos para que incentivem as famílias a levarem as gravidezes até ao fim, mesmo quando sabem que o feto está gravemente doente ou com malformações. Para o Papa Francisco, o aborto nunca deve ser uma opção.

“Será lícito deitar fora uma vida para resolver um problema? Será lícito contratar um assassino para resolver um problema?”, questionou, durante uma audiência com participantes de uma conferência antiaborto promovida pelo Vaticano.

O líder da Igreja Católica considerou que esta é uma questão de direitos humanos e não uma questão religiosa. O Papa condenou quem decide abortar com base em testes pré-natais, lembrando que um ser humano “nunca é incompatível com a vida”, mas defendeu que as mulheres que o fazem têm de ser perdoadas.

