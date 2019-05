Sérgio Conceição não quis cumprimentar Frederico Varandas na tribuna presidencial do Jamor

Instantes depois do último apito na final da Taça de Portugal, a comitiva do FC Porto teve de subir à tribuna presidencial do Estádio Nacional para receber as medalhas de finalista vencido. Sérgio Conceição, o último da equipa técnica e do plantel a passar pela tribuna, cumprimentou Marcelo Rebelo de Sousa, cumprimentou Eduardo Ferro Rodrigues, cumprimentou Tiago Brandão Rodrigues e, em seguida, deixou Frederico Varandas de mão estendida. O presidente do Sporting tentou cumprimentar o treinador do FC Porto mas não obteve resposta, já que Sérgio Conceição só apontou o dedo a Varandas e dirigiu algumas palavras ao número 1 leonino.

Depois de dar a volta a passar para a zona de trás da tribuna do Jamor, Sérgio Conceição ainda disse algumas palavras ao ouvido de Frederico Varandas antes de regressar ao relvado do Estádio Nacional. De recordar que em janeiro, na final da Taça da Liga, a equipa do FC Porto não ficou no relvado do Municipal de Braga até ao momento em que o Sporting levantou o troféu da Taça da Liga.

Sérgio Conceição rejeitou cumprimentar Varandas ???? pic.twitter.com/RMwjfaztXp — B24 (@B24PT) May 25, 2019

