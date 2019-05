Este Tesla parece andar sobre carris. Literalmente

Para conseguir que os seus Tesla se desloquem sobre carris (mais correctamente, entre carris) nos túneis que a Boring Company está a desenvolver em Las Vegas, numa obra com um custo de 48,7 milhões de dólares, Elon Musk, o CEO da Boring Company (onde detém 90%), lugar que também ocupa na Tesla e SpaceX, teve de se dedicar a meses de cálculos, ele e a sua equipa de engenheiros. Um condutor de um Model X conseguiu colocar o seu SUV em cima de carris numa questão de segundos e nem sequer teve tempo para pensar muito sobre o assunto, o que certamente lamentará.

A exibição do condutor teve lugar em França, na A404 próximo de Oyonnax, não muito longe de Genebra. Os pormenores não são conhecidos, além do facto de o Model X branco ter surgido em cima do duplo separador que parece dividir a auto-estrada na via de saída, dando a impressão que está em cima de carris, ainda que de bitola curta.

Curiosamente, não foi quem ia ao volante que tirou as fotos para de seguida partilhar, ou qualquer um dos outros condutores, que assistiu à retirada do eléctrico americano de tão estranha posição. As fotos tornaram-se públicas pela mão dos polícias de trânsito da Gendarmerie de L’Ain, que as publicaram no seu site oficial, muito provavelmente por pensarem que um certo achincalhamento dos automobilistas que sofrem acidentes patetas ajuda a que todos os outros tenham mais cuidado.

O veículo não parece em muito mau estado, mas como eléctrico que é, é bom ver com cuidado a zona inferior daquele pack de baterias, pois com a violência do toque e consequente raspadela, é possível que uma ligeira fuga provoque um incêndio, nem que seja umas semanas depois.

