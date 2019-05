Estrangeiro que pescava no rio Ardila em Moura desaparecido dentro de água

Um homem de nacionalidade estrangeira, que estava à pesca, desapareceu este domingo no rio Ardila, no concelho de Moura (Beja), estando a decorrer buscas para o localizar, revelaram a GNR e a Proteção Civil. O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja disse à agência Lusa que o alerta para o desaparecimento do homem, no rio, perto de Defesa de São Brás, foi dado aos bombeiros às 12:44.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR explicou que, naquela zona do Ardila, encontravam-se “dois cidadãos de nacionalidade estrangeira à pesca”. “Um deles foi para dentro de água e, sem que conheçamos a razão, desapareceu no rio”, acrescentou.

As buscas envolvem meios dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de 13 operacionais, apoiados por seis viaturas, uma delas “uma lancha dos bombeiros de Moura” e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV). Entre os operacionais mobilizados para o terreno, “está também uma equipa de mergulhadores dos bombeiros”, disse a GNR.

