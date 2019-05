Formentor regressa às origens e à ponta de Maiorca

A Cupra é a marca desportiva da Seat e, dúvidas houvesse, a sua sede está localizada onde até aqui residia a equipa de competição da marca espanhola: a Seat Sport. A Cupra começou por assegurar as versões mais assanhadas da Seat, mas visa mais alto e a prova é o Formentor, um Cupra SUV com ar de coupé, que nada tem a ver com qualquer outro modelo do Grupo Volkswagen.

Formentor, a sua denominação, está associado ao cabo na zona Leste da ilha de Maiorca, uma zona bela, mas de aspecto árido, em que são mais as pedras e rochas do que a vegetação luxuriante. Mas acima de tudo, Formentor é o veículo que vai provar que a Cupra tem vida própria, independentemente das relações com o Grupo Volkswagen e, sobretudo, com a Seat.

O Cupra Formentor começa por surgir enquanto um híbrido plug-in (PHEV), visando fornecer ao condutor uma potência entusiasmante, mas sem comprometer o consumo e as emissões. A potência combinada atinge 245 cv, com a capacidade de o SUV coupé percorrer 50 km em modo exclusivamente eléctrico, segundo o método WLTP.

O sistema híbrido do Cupra Formentor alia um motor eléctrico a uma unidade a gasolina, o 1.5 TSI, ambos associados a uma caixa automática de dupla embraiagem, similar à utilizada noutros modelos PHEV que o grupo vai introduzir em breve. De caminho, o Formentor revela a nova frente da Cupra, que será alargada aos restantes modelos do construtor. Além da versão PHEV, com mais potência e menos consumo, o Formentor proporá igualmente uma versão mild hybrid, com sistema a 48 Volts.

