Nigel Farage volta a vencer umas Europeias. Conservadores britânicos devem ter derrota histórica

Nigel Farage voltou a consegui-lo. O político eurocético mais famoso do Reino Unido deverá ter vencido umas eleições Europeias pela segunda vez, de acordo com os resultados da primeira sondagem à boca das urnas. Em 2014, o UKIP de Farage venceu com quase 27% dos votos. Desta vez, o recém-criado Partido do Brexit chega aos 31,6%.

As primeiras previsões no Reino Unido deixam claro que os principais partidos estão em queda no palco europeu neste cenário pós-Brexit. Os trabalhistas do Labour agarram o segundo lugar, com 19,1% dos votos, mas devem perder mais de 5% face às Europeias anteriores.

Os conservadores (ainda) liderados por Theresa May devem ter uma derrota histórica: 12,4% dos votos, uma queda de 10% face a 2014 e uma mensagem clara do eleitorado de que está descontente com o processo de condução do Brexit. A confirmar-se, pode ser o pior resultado de sempre da História do partido, em qualquer tipo de eleição.

A surpresa — embora não seja assim tão grande para quem tem acompanhado as sondagens das últimas semanas — são os Liberais Democratas. Em queda desde que se aliaram ao governo de David Cameron, e à beira de eleger um novo líder (Vince Cable está de saída), os liberais voltam agora a recuperar terreno. Sobem para terceira força política e acumulam 18,9% dos votos, de acordo com estas previsões. O resultado contrasta com os 6,6% que tiveram em 2014 e, sobretudo, com os 1.8% dos votos que tiveram nas últimas eleições legislativas, há apenas dois anos.

Os resultados ilustram a divisão que atravessa a sociedade britânica: apesar de o Partido do Brexit ter tido a maioria dos votos, as forças pró-referendo (Lib-Dems, Verdes e Change UK) reúnem quase 30% dos votos.

