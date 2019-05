Primeiro, primeiro, segundo: Enka supera Sporting, que fica como vice-campeão europeu feminino de atletismo

A chegada ao final do primeiro dia no primeiro lugar colocava a equipa feminina do Sporting perante dois cenários para o que se poderia passar este domingo: por um lado, a luta pelo título na Taça dos Clubes Campeões Europeus seria a dois entre a equipa verde e branca e as turcas do Enka; por outro, a vantagem de um ponto não dava grande margem de erro no segundo dia. E se é verdade que as coisas começaram a correr bem, tudo mudou com o avançar das últimas provas.

Depois da vitória de Patrícia Mamona no triplo salto e do quinto lugar de Olímpia Barbosa nos 100 metros barreiras que mesmo assim permitiu ganhar mais um ponto às turcas que ficaram na sexta posição, o quarto lugar de Jéssica Inchude no peso, o quinto posto de Lorene Bazolo nos 200 metros ou a sexta posição de Vânia Silva no martelo abriram uma vantagem para o Enka que nem os triunfos de Jéssica Augusto nos 5.000 metros e da estafeta dos 4×400 metros conseguiram atenuar. No final, o Sporting terminou com um total de 127 pontos em Playas de Castellón, a seis das turcas que tiraram a possibilidade às verde e brancas de revalidar mais uma vez o título europeu e com mais 25 do que as espanholas do Valencia, que fecharam o pódio.

Os resultados das atletas do Sporting este domingo, nas dez provas do setor feminino do segundo dia de competição nesta Taça dos Clubes Campeões Europeus de Atletismo, foram os seguintes:

200 metros: Lorene Bazolo no 5.º lugar com 23,73

1.500 metros: Salomé Afonso no 3.º lugar com 4.18,13

5.000 metros: Jéssica Augusto no 1.º lugar com 15.54,51

1o0m barreiras: Olímpia Barbosa no 5.º lugar com 13,88

4×400 metros: 1.º lugar com 3.34,29

Altura: Anabela Neto no 5.º lugar com 1,73

Triplo salto: Patrícia Mamona no 1.º lugar com 14,26

Peso: Jéssica Inchude no 4.º lugar com 16,99

Martelo: Vânia Silva no 6.º lugar com 57,06

Os resultados das atletas do Sporting este sábado, nas 11 provas do setor feminino do primeiro dia de competição nesta Taça dos Clubes Campeões Europeus de Atletismo, foram os seguintes:

100 metros: Lorene Bazolo no 3.º lugar com 11,57

400 metros: Cátia Azevedo no 1.º lugar com 52,44

400m barreiras: Andreia Crespo no 4.º lugar com 1.00,44

800 metros: Noelie Yarigo no 1.º lugar com 2.04,61

3.000 metros: Sara Moreira no 2.º lugar com 9.06,38

3.000m obstáculos: Fancy Cherono no 1.º lugar com 9.39,30

4×100 metros: 4.º lugar com 45,49

Comprimento: Evelise Veiga no 1.º lugar com 6,58

Vara: Marta Onofre no 2.º lugar com 4.10

Dardo: Cláudia Ferreira no 2.º lugar com 50,95

Disco: Irina Rodrigues no 1.º lugar com 60,81

Continuar a ler