PSOE vence europeias, autonómicas e autárquicas — e agora começa a negociar a sério

Na reta final de uma autêntica maratona eleitoral, que levou a maioria dos espanhóis a votar em quatro eleições em apenas um mês, o resultado das europeias veio confirmar aquilo que já tinha sido fixado nas legislativas: segundo a projeção da GAD3, o PSOE sai por cima, com 28,4%. Mais à esquerda, o Unidas Podemos segue em quarto lugar, com 11,8%. Enquanto isso, a direita, fragmentada em três forças políticas, fica com o segundo (PP), terceiro (Ciudadanos) e quinto lugar (Vox).

As projeções indicam ainda o PSOE como provável vencedor das eleições autonómicas e autárquicas.

Fica então confirmada em Espanha a realidade política que já tinha ficado expressa nas eleições legislativas: o PSOE é o maior partido de Espanha, mas não ao ponto de poder firmar, por si só, um momento de hegemonia política. Para aí chegar, precisará sempre de alguma muleta — seja à esquerda, seja à direita.

Este domingo à tarde, em frente à sede do PSOE, os militantes e apoiantes daquele partido, já gritavam ao início da tarde: “Com Rivera não”. Esta foi uma das palavras de ordem que mais marcou a noite eleitoral de 28 de abril e agora volta a ser ouvida. Não é por acaso. É que, agora que termina a maratona eleitoral em Espanha, chegou a altura de Pedro Sánchez levar para a frente as negociações que terá inevitavelmente de fazer para conseguir um novo mandato.

Puigdemont e Junqueras eleitos para Bruxelas, mas com caminho improvável para o Parlamento Europeu

A confirmar-se aquilo que as projeções apontam, tanto o ex-presidente do governo regional da Catalunha, Carles Puigdemont, como o seu ex-número dois, Oriol Junqueras, podem vir a ser eleitos deputados no próximo Parlamento Europeu.

Carles Puigdemont é cabeça de lista do Juntos Pela Catalunha (que terá tido 2,8%) e Oriol Junqueras é o número um do Ahora Repúblicas (que terá tido 6%). Segundo esta projeção, o JPC elege um deputado e o Ahora República elege três.

Isto não quer dizer, porém, que os três consigam vir a ser deputados.

Carles Puigdemont está na Bélgica, país para onde fugiu num movimento de auto-exílio após a declaração unilateral da independência da Catalunha, no final de outubro de 2017. Carles Puigdemont tem neste momento uma ordem de detenção em Espanha. Em teoria, Carles Puigdemont pode vir a ser eurodeputado — mas para sê-lo terá de viajar a Espanha, para recolher oficialmente o seu mandato de eurodeputado. Ora, se Carles Puigdemont viajar para Espanha, o mais provável é que seja detido e colocado em prisão preventiva — o que o impediria, na prática, de viajar para Bruxelas e assumir o seu lugar de deputado.

Oriol Junqueras está preso preventivamente, e assim estará pelo menos até ser conhecida sentença do julgamento do procès. Esta condição também deverá ser um impedimento para que Oriol Junqueras seja deputado no Parlamento Europeu. Recorde-se que ainda nesta semana o independentista catalão saiu da prisão para assumir o seu mandato no Congresso dos Deputado, para o qual foi eleito a 28 de abril. Porém, dias depois, após votação daquela câmara, e com os votos favoráveis do PSOE, PP e Ciudadanos, o seu mandato foi suspenso.

28 anos depois, PP pode perder Comunidade de Madrid

Em Espanha, ao contrário do que se está a passar na maior parte dos países europeus, nem todas as atenções estão concentradas no Parlamento Europeu — afinal de contas, também se vota este domingo para as eleições autonómicas de nove regiões e as autárquicas em todo país.

Uma das autonomias a merecer mais atenção é a Comunidade de Madrid. Ali, o PP vence e governa desde 1991 — porém, nestas eleições, é possível que o controlo da autonomia que inclui a capital saia das mãos da direita e passe para a esquerda. Há que pegar na calculadora e perceber, afinal, qual bloco consegue reunir os 67 ou mais deputados necessários para chegar a uma maioria.

De acordo com um projeção da Telemadrid, o PSOE será a força mais votada naquela comunidade (27,5%, entre 37 a 39 deputados). No bloco da esquerda, há ainda o Más Madrid (13%, 17 a 18 deputados) e o Unidas Podemos (10,1%, 13 a 14 deputados). Segundo esta projeção, a soma dos deputados daqueles três partidos estará entre os 67 e os 71. Ou seja, conseguiriam uma maioria — e levariam, pela primeira vez em 28 anos, a esquerda à liderança da Comunidade de Madrid.

A projeção da GAD3 para Madrid é ainda mais clara: o PSOE teria 45 deputados na Comunidade de Madrid, aos quais se poderiam somar ainda os 22 do Más Madrid. Só estes seriam suficientes para governar — mas fariam esta coligação ainda mais forte caso integrassem os 8 deputados do Unidas Podemos.

Resultados totais das eleições europeias (segundo a projeção GAD3)

PSOE – 30,3%

PP – 19,5%

Unidas Podemos – 11,8%

Vox – 8,2%

Juntos Pela Catalunha – 4,8%

Ahora Repúblicas – 3,5%

