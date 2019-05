“Adieu” à primeira ronda: João Sousa eliminado em menos de duas horas em Roland Garros

Uma hora e 43 minutos. João Sousa não esteve mais do que uma hora e 43 minutos em competição em Roland Garros. O tenista português foi eliminado esta segunda-feira de manhã, logo na primeira ronda do Grand Slam francês, pelo espanhol Pablo Carreño-Busta e com os parciais de 6-3, 6-1 e 6-2.

João Sousa até tinha o histórico frente ao tenista espanhol a seu favor, já que em três embates havia vencido duas vezes e perdido uma. Ainda assim, na primeira vez que se encontraram em terra batida, Carreño-Busta derrotou o vimaranense ao quarto match point e carimbou a passagem à próxima ronda — onde vai encontrar Alex de Minaur ou Bradley Klahn — em menos de duas horas. Numa partida que esteve sempre a favor do espanhol, Sousa foi sufocado por 42 winners do adversário e cometeu mais 10 erros do que Carreño-Busta, número 57 do ranking ATP.

Confirma-se uma temporada de terra batida muito aquém do esperado para o tenista português, atualmente na 70.ª posição do ranking: entre o Estoril Open, Monte Carlo, Barcelona e Madrid, João Sousa venceu apenas uma vez, quando eliminou Alexei Popyrin antes de cair com David Goffin na etapa portuguesa. A fase negativa parecia ter sido invertida em Roma, onde o vimaranense venceu uma batalha de quase três horas com Frances Tiafoe e foi eliminado por Roger Federer na segunda ronda. O desaire em Roland Garros, porém, voltou a mostrar o João Sousa das anteriores etapas do circuito de terra batida.

O tenista português, ainda assim, continua em prova na vertente pares masculinos, onde faz dupla com o argentino Leonardo Mayer. Mayer e Sousa defrontam esta terça-feira o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers.

